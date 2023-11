FOTOD | Meghan Markle käis üksinda peenel üritusel. Kohapeal mainis ta siiski ka Harryt

Välismeedias kiidetakse Meghani kleidivalikut. Viidatakse ka, et ta kannab luksusbrändi Aquazzura kingi. Sama firma kingi kandis ta oma pulmapeol prints Harryga 2018. aastal.

Prints Harryt kohal polnud. Küll pidas Meghan teda meeles, kui väljaande Variety reporter talt punasel vaibal küsimusi küsis. Meghan rääkis, et tal on plaanis rohkelt uusi projekte, mille ühisosa on positiivne sisu. „Harry armastab neid ka,“ toonitas Meghan.

Mis projektide täpsem sisu on, ta veel ei avaldanud.

Kui vahepeal oli kõmumeedias rohkelt juttu, et Harry ja Meghani abielus on kriisiperiood, siis nüüd on need kuuldused pigem tagaplaanil.

Küll on teada, et Harry läbisaamine oma isa ja teiste sugulastega on kehv. Õli valas tulle tänavu jaanuaris ilmunud Harry memuaariraamat, kus ta mustas siniverelisi laia haardega. Eelmise aasta lõpus jõudis Netflixi vahendusel vaatajate ette tema ja Meghani dokumentaalsari, kus nad samuti kuninglikku perekonda ei hellitanud.

Kuigi Harry torgetest oma perekonna pihta on juba mõni aeg möödas, tegid ta sõnad siiski monarhile kahju ja Charles alles taastub Harry rünnakutest, vahendab New York Post.