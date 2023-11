Vaid valitud siniverelistele! Prints Danieli sünnipäevapeolt jäi kõrvale üks oluline Rootsi kuningakoja liige

Seiska kirjutab, et tegelikult sai Daniel 50-aastaseks juba 15. septembril, ent samal ajal tähistas Rootsi ühiskond seda, et praegune kuningas on võimul olnud 50 aastat.

Daniel sai oma peo eelmisel laupäeval. Privaatne üritus korraldati kuningalossis ning kohale oli kutsutud umbes 200 külalist. Nende seas olid nii pereliikmed kui ka sõbrad.

Osales näiteks Victoria vend prints Carl Philip oma abikaasaga. Üldiselt said kõik lähemad pereliikmed kutsed, aga ühe suure erandiga.

Selgus, et Victoria tädi, kuninga õde printsess Birgitta (86) jäi kutsest ilma. Ta on elanud aastaid küll Mallorcal, ent tal on siiski tihedad sidemed oma perekonnaga.

Ajakirjale Hänt antud intervjuus tunnistas ta, et ei teadnud peost mitte midagi. Miks teda ei kutsutud, pole tal aimugi. Samas ei paistnud, et tal oleks kurb meel, et kutset ei saanud.

Ta ütles, et poleks osalenudki. „Lenda nüüd üheks päevaks Rootsi, seda ma ei tee.“

Ta ei näinud ka probleemi, et vennatütre mees teda oma peole ei oodanud. Ta viitaski vahemaale. „Nad elavad Stockholmis.“

Siiski kinnitas Birgitta, et on Danieli sünnipäeva puhul õnnitlenud.