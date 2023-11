Eleryn Tiit pihib, et ei tahagi praegu oma muusikaga Eestist välja jõuda

Eleryn Tiit ütles, et kõige olulisem asi, milleni ta on oma elus jõudnud, on see, et ta on õnnelik, vahendab Menu. „Kõik need asjad kokku, mida ma teen, need teevadki mind õnnelikuks,“ kinnitas ta ja lisas, et samas võib öelda, et õnnetu armastus on üks lõputu inspiratsiooniallikas. „Miks muidu on nii palju südamevaluga tehtud lugusid?“ küsis ta.