Tõnis Mägi kooliaja pinginaaber Siim Kallas meenutab lauljat: meil on elu ja maailmaasjade üle mõtteid mõlgutada

Poliitik Siim Kallas (75) oli Tõnise pinginaaber 22. Keskkoolis, mis praegu kannab Jakob Westholmi Gümnaasiumi nime. Ta meenutas, milline oli laulja kooliajal. „Kas me just rumalusi tegime, aga üht-teist on meil juhtunud ja neid lugusid ei kannata rääkida, neid parem ei meenuta. Minu meelest oli Tõnis meie klassiga kuni 8. klassini. Ta valis juba üsna varakult oma tee. Tõnis laulis juba varakult ning esines kooli aktustel ja pidudel. Suhtlesime ka peale kooli edasi. Oleme olnud head sõbrad läbi terve elu,“ tõdes Kallas.

„Tõnis on väga avatud ja intelligentne inimene, loeb palju. Meil on paljust rääkida, elu ja maailmaasjade üle mõtteid mõlgutada. Minu jaoks on üllatav, et Tõnis on ka uskumatult hea näitleja. Jaan Tooming tegi kunagi lavastuse „Kaupo ja Lembit“, kus Tõnis mängis katoliku preestrit. See on kõigi aegade kõige parem etendus, mida ma olen näinud,“ kiitis poliitik oma kunagist pinginaabrit.