Henrik Normann: kui Madis Milling oleks veel elus, siis võiks Maie ja Valdur uuesti ellu ärgata

Ta märkis, et kui Milling oleks veel elus, siis võiks Maie ja Valdur uuesti ellu ärgata. „Meil oli küll jutt, et võiks nad tuua kokku siis, kui me oleme päriselus sama vanad kui need tegelased, meie oma mängu mõttes olid nad kuskil 60-aastased, võib-olla 63, võib-olla 64,“ sõnasta.

„Madis Milling on lavapartner, kellega on üks hingamine, kui sa temaga läksid lavale, siis me võisime üksteisele igasugu ootamatuid vigureid teha või olla kantud just tol hetkel pähe loonud improvisatsioonilisest väga heast mõttest ja me mõlemad allusime sellele,“ selgitas ta ja mainis, et enam ta ei julge näitlejatega seda sama proovida. „Eks me töötasime pikalt-pikalt kokku, seega see oli ka töö vili.“