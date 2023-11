Üle 50 aasta autoroolis olnud Voldemar Kuslap end musterautojuhiks ei pea: muutun kärsituks, kui pean mõne teerulli taga tükk aega sõitma

Saates arutati Kuslapi ja Seppel-Ehiniga peamiselt seda, kuidas on neil praegu staažika autojuhina autoroolis hakkama saada ja mida nad arvavad sellest, et Euroopa Liit soovib aastaks 2030 vähendada liiklusõnnetusi, mille üks aspekt peitub selles, et üle 70-aastased juhid peaksid iga viie aasta tagant käima juhiluba pikendamas.

Esmalt uuris saatejuht Anu Välba, kas nii lauljal kui ka tõlkijal on oma autole juba talverehvid alla pandud. Seppel-Ehin sõnas, et tema müüs oma auto kuu aega tagasi maha ja enam sellega tegelema ei pea. „Minul ei ole enam seda muret, millal talverehvid ja millal see või teine remont [on],“ sõnas ta. Autojuhtimisest loobumist selgitas ta sellega, et oli oma pere ainus autojuht olnud 42 aastat ja sohvriametist väsinud. „Ma mõtlesin, et vanas eas ma võiksin ometi endale lubada natuke seda, et teised mind sõidutavad,“ lausus ta.