Prints Harry jätab „The Crowni“ viimase hooaja vaatamise vahele oma ema tegevusliini tundlikkuse tõttu

Draamasari „The Crown“ põhineb Briti kuninglikul perekonnal ja näitab nende perekonna elu juba kuuendat hooaja. Käesolev ja ühtlasi viimane hooaeg on jagatud kahte ossa: esimene osa ehk neli episoodi jõudsid voogedastusplatvormi kasutajate ette sel nädalal, ülejäänud kuuele ehk teisele osale saab pilgu peale panna detsembris.

Väljaanne Deadline kirjutab prints Harry lähedasele allikatele toetudes, et Sussexi hertsog jätab draamasarja viimase hooaja vaatamise vahele. Allika sõnul tunneb Harry, et kuues hooaeg on oma sisult „tundliku olemusega“. Sel nädalal vaatajate ette jõudnud episoodid kajastavad Harry ema printsess Diana viimaseid elupäevi, näitavad temaga toimunud autoõnnetust ja kõike seda, mis toimus kuninglikus perekonnas pärast kohutavast uudisest teadasaamist.