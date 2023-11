Lastega Soomes taaskohtunud Helena Koivu olukord sai ootamatu pöörde: lastekaitse võttis eestlannaga ühendust

Eestlanna Helena Koivu saabus Ameerika Ühendriikidest septembris Soome, et seal oma kolme last näha ja nende kvaliteetaega veeta. Varem elas terve Koivude perekond Ameerikas, kuid pärast Helena ja Mikko lahutust kolisid lapsed koos oma isaga Soome elama ning Helena jäi Ameerikasse. Pärast lastega kohtumist ta tagasi oma kodumaale.

Pärast seda on järjepanu hakanud välja kooruma detaile Helena Soomes veedetud ajast, mil lastega kohtus. Juba on meediast läbi käinud see, et kui Helena septembri lõpus enda ja Mikkole kuuluvat kinnistut Turu linnas külastas, kutsuti talle politsei. „Läksin oma enda võtmega pooleldi minule kuuluvasse majja. Eksabikaasa pidi lapsed minu juurde tooma, kuid lõpuks eskaleerus olukord selleni, et politsei eemaldas mind kinnistult,“ kirjeldas eestlanna Seiskale septembri lõpus aset leidnud sündmusi.