KROONIKA PODCAST | Monika Tuvi: mäletan, kui kehalise kasvatuse õpetaja mind vaesuse eest karistas

Monika räägib Kroonika podcastis: „Näiteks talvel oli koolis suusatamine kohustuslik. Mu emal polnud raha, et osta suuski, klambreid ja saapaid ning siis õpetaja karistas mind selle eest. See on üks minu trauma. Minu ema ei tegelenud sellega ka ise, vaid mina pidin koolis ise ütlema, et mu emal pole raha. Lapsena oli mul häbi, kõigil teistel on ja siis sa saad selle eest õpetajalt karistada.“