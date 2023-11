BLOGI JA FOTOD | Tavapärase kahe asemel kolm osalejat: selgusid staarisaate üheksanda hooaja superfinalistid

Tänases saates ootas duettide ja ansambli The Beatles laulude saade nelja võistlejat: Maria Rander, Margareth Mürk, Robin Kristofer Kukk ja Ant Nurhan. Kõik nad esitasid dueti, kus partneriks oli varasemalt superstaarisaates osalenud laulja. Teise loona lauldi hitte legendaarse ansambli The Beatles repertuaarist. Saatest pääsesid superfinaali Ant Nurhan, Margareth Mürk ja Robin Kristofer Kukk.

„Eesti otsib superstaari“ võimas superfinaal toimub 3. detsembril Alexela Kontserdimajas. Oodata on erilisi etteasteid ja üllatusi; kolme lõpusirgele jõudnud laulja kõrval astuvad suurele lavale ka teised finalistid - kohal on Rute Trochynskyi, Hans Markus Danilas, Meelis Kesperi, Sebastian Jasinski, Robert Reesar, Marta Lotta Kukk ja täna saatest lahkunud Maria Rander.

Juba tuleval pühapäeval kell 19.30 on TV3 eetris finaalieelne erisaade, kus näeb põnevat ülevaadet iga superfinalisti teekonnast. Saadetes on olnud nii naeru kui ka pisaraid, tõuse kui ka libastumisi. Osa saab kõigist eredamatest hetkedest, mis algasid eelvoorudega T1 Keskuses, kui superfinalistid esimest korda värisevatel jalgadel kohtunike ette astusid.

Ant Nurhan: „With a Little Help from My Friends“;