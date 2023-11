Estoni Kohver meenutab 5MIINUSE algusaegu: kui hakkasime üritustel esinemas käima, siis eeldati, et me oleme debiilikud

5MIINUST ja Puuluup osalevad sel korral Eesti Laulul ühise looga „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“. Estoni Kohver rääkis intervjuus, millised on olnud tema kokkupuuted meelemürkidega. „Meil on ju selline bänd, et ega me mingil ajal väljamõeldistest ei laulnud. Aga see jäi bändi algusaegadesse. Vaata ringi – 5MIINUSES on ju kõik head poisid, sirge seljaga, ja narkootikumidest ei tea me midagi,“ lausus ta.

Millist sõnumit edastab siis kahe muusikalise koosluse ühisloominguna sündinud pala „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“?

„Sügavam idee on, et asjad ei kipu olema sellised, nagu nad tavaliselt on, ehk et fassaadi mõte on üldine. Võib näiteks võtta mingi sotsmeediafassaadi. Mõni inimene rendib lennuki ja maksab selle eest, et sotsiaalmeediasse pilti teha - ehk siis ärge uskuge kõike, päris elu on ikkagi teistsugune,“ avaldas räppar.

„Näitena võin tuua ka selle, et kui me algusaastatel hakkasime üritustel esinemas käima, siis eeldati, et me oleme debiilikud ja läheb kõvaks laaberdamiseks, joomiseks. Kui kohale läksime, saadi aru, et tegelikult oleme normaalsed inimesed,“ tõdes Estoni Kohver.

