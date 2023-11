Põnevust jagus küllaga! Arvajad saatsid „Ma näen su häält“ saatest välja Mait Maltise võsukese

Sel korral asusid arvajatena saate võitu jahtima sõbrannad Sale ja Kaja. Sale on vesivõimleja, kultuuriaktivist ja bussifirma omanik Sakust, tal on kuus lapselast ja on Katrin Karisma sõbranna. Kaja on temaga võrreldes rahulikum. Võiduraha 2023 euro eest soovivad sõbrannad reisida Egiptusesse.