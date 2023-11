VIDEO | Napilt superfinaalist välja jäänud staarihakatis Maria Rander: aimasin, et ilmselt lähen täna koju

Superstaarisaate tänavusel hooajal saavutas neljanda kohta andekas noor laulja Maria Rander. Millised olid tema emotsioonid pärast saadet? „Tunded on megad, mul on ülihea meel. Neljas koht, millest me räägime - Taukar, Getter Jaani - siit on ainult tulnud. Ma kindlasti ei ole kurb, ma olen tohutult tänulik ja see on üks kõige ägedamaid sõite, mis mul vist kunagi elus olnud on,“ sõnas ta ja lisas, et võtab saatest kaasa nii telesaatekogemuse kui ka kalliks saanud inimesed. „Mul on ainult hea meel, päriselt,“ kinnitas Maria veel.