VIDEO | Staarisaate superfinalist Robin Kristofer Kukk favoriidi staatusest: pigem keskendun saatele, lavale ja laulmisele

Robini sõnul said superstaarihakatised kogu saate vältel omavahel väga hästi läbi. „Mida kaugemale jõuame, seda raskem on, kui keegi peab saatest lahkuma. Siis kui me juba neljakesi jäime, veetsime palju aega koos ja tundsimegi, et oleme nagu perekond. See ei ole meeldiv ja see natuke segab superfinaali rõõmu,“ tõdes Robin.

Möödunud pühapäeval jõudis rahvani „Eesti otsib superstaari“ viies finaalsaade, kus kõlasid muusikalihitid ja hiphopi lood. Mihkel Raud sõnas toona, et Robin kukub saatest välja. „Loodan, et ma eksin,“ lisas Raud.

Robin Kristofer sõnas nüüd takkajärgi, et see ei tulnud talle üllatusena. „Ma sain Mihklist aru ja oleksin endale sama asja öelnud,“ tõdes Kukk, et eelmine saade ei olnud tema jaoks kõige tugevam.

Robin lisas: „Kui mulle öeldi, et olen edasi pääsenud, siis oli mul suur pingelangus ja selline tunne, et järgmine kord pean endast andma kõik. Arvan, et täna seda ka tegin. See andis mulle natuke seda lüket juurde.“

Paljud peavad Robin Kristoferi suureks favoriidiks. Ka kihlveokontorid ennustavad Robinile suurt edumaad. „Ma proovin neid mitte jälgida, sest see pinge oleks tõesti suur. Ma pigem keskendun saatele, lavale ja laulmisele, et anda endast kõik ja jääda endaga rahule. See on minu taktika,“ ütles Kukk.

Robin Kristofer elab Austraalias. Robinile on suureks toeks tema pere. Kas vanemad lendavad Austraaliast superstaarisaate suurejooneliseks finaaliks kohale? „Kahjuks vist mitte. Lennupiletid on kallid. Nad elavad mulle täiega kaasa,“ nentis Robin, et isegi kui tema vanematel 3. detsembril Alexela kontserdimajja tulla ei õnnestu, on nad tal ikkagi südames. „Nad vaatavad mind siis telekast ja mina olen sellega rahul,“ ütles superfinalist Robin Kristofer lõpetuseks.

