VIDEO | Staarihakatis Ant Nurhan: olen nii tänulik, et Eesti rahvas soovib türklast superfinaalis näha

„Nii-nii hea meel, et ma sain edasi. Suur-suur tänu Eesti rahvale, et ma olen ju lõpuks türklane, aga nad tahavad mind seal [superfinaalis] näha. Ma olen nii õnnelik, aga samas ka nii kurb, et oleme siin nii suurteks sõpradeks saanud ja iga nädal on raske näha, et keegi läheb. Kahjuks saate formaat on selline... Aga ma väga tahan võita ka! See kõik lihtsalt läheb raskemalt,“ rääkis Ant Kroonikale antud videointervjuus.