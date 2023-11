Eestis alustas tegevust uus raadiojaam, samal sagedusel olnud tuntud tantsumuusikajaam jätkab vaid veebis

Mõnusa kuulamise tagavad Kiss FM meeleoluklipid ning muusikavalik, kus hinnatakse ühtmoodi kõrgelt nii nullindate maailmaparemikku, Eesti 70-ndate funk- ja diskoklassikat, kõrvuti tänapäeva trende loovate kodu- ja välismaiste lugudega. Kiss FM muusikavalik ei ole piiratud laulude vanusega – tähtsam sellest on emotsioon ja rõõm, mida esitaja ja palad pakuvad, võimaldades avastada uusi lugusid ning taas armuda unustatutesse, teatab raadiojaama esindaja.

Raadiojaam on suunatud neile, kes eelistavad rütmikamat muusikat ning ei vaja hommikuti „saatejuhtide sekkumist“. 80% lugudest on kõrge energiaga. Pakutav muusika julgeb erineda teiste kommertsraadiojaamade muusikavalikust, soovib kaugele ja kartmatult välja paista. Kiss FM kõnetab galantselt naiskuulajat ning kutsub endaga kaasa seksuaal- ja soovähemusi.

Programmijuht Vaido Pannel tutvustab uut raadiojaama järgmiselt: „Aina tolerantsemaks muutuv Eesti loob võimalusi peegeldada neid ühiskonna arenguid ka raadios. Täna oleme kindlad, et meie raadioturg on selleks meeldivalt silmapaistvaks ja ühendavaks raadiojaamaks valmis. Kiss FM eristub teistest jaamadest ja kuigi täna oleme sageduste arvult väike, soovitan kõigil Kiss FM’i sisemist suurust hinnata Kiss FM’i kuulates. Kiss FM on planeeritud pikaaegse ja mõnusa flirdina kuulaja igas päevas.“