Mis saab jõuludest? Meghan ja Harry sooviksid väga pühasid Inglismaal veeta, väidetavalt pole nad aga oodatud

Väidetavalt on Harry ja Meghan avaldanud ise soovi koos kuninglikega traditsiooniliselt veeta jõulud Sandringhamis. Nüüd on aga üsna suletud kuninglike ring rääkinud Briti meediale, et kuigi Harry ja Meghan ootavad väga kutset, ei ole kuningas Charles seda neile seni veel saatnud. Ja ehk ei saadagi.