29-aastane instagrammer ja telenägu paljastas, et märkis Tinderis meeldivaks ainult umbes kümme meest, kellest kuus või seitse lükkasid ka tema „paremale“ ehk Pärtelpoja ja nende meeste vahel tuli match. „Mõnega ma üldse seal ei kirjutanud, et mul jäi kaks-kolm inimest, kellega ma suhtlesin ja jõudsime nii-öelda Tinderist välja ka, et sotsiaalmeedias rääkisime ka juttu. Mul ei olnud see, et ma otsin uut armastust. Ma läksin just lahku väga pikast suhtest, et mul oligi pigem see, et leida inimest, kellega suhelda,“ selgitas suunamudija.