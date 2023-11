Taylor Swifti Brasiilia kontserdid on nõudnud kaks inimelu

Teade esimesest surnud fännist jõudis avalikkuseni reede õhtul, misjärel staar ka sotsiaalmeedias kaastunnet avaldas. Popstaar nentis, et tema süda on kurvast uudisest murtud ning ta ei suuda uskuda, et traagiline juhtum üldse aset leidis. „Ma ei oska isegi öelda, kui muserdatud ma sellest olen,“ kirjutas ta.