Mis juhtus? Räppar AG sattus Taimaal haiglasse

Räppar teatas pühapäeval oma Instagrami jälgijatele, et viibib Ko Samui saarel asuva haigla erakorralise meditsiini osakonnas. „Terve päev toit sees ei püsinud ja enesetunne oli kehv,“ kirjeldas mees oma tervislikku olukorda. Instagrami tehtud postituses selgitas mees, et kõhuhäda oli teda vaevanud džunglit avastades ning ta oli sattunud ühe kohaliku vanamemme juurde, kellelt ta uuris, et kus saaks tualetti kasutada. „Memm vastas: „Poiss sa oled džunglis, siin pole vetsu!“. Nojah, kui nii siis nii, tegelikult ju loogiline. Leppisin olukorraga ja matkasime edasi,“ kirjeldas ta sekeldusi kõhuhädaga.

Haiglasse jõudes selgus, et eestlasel on palavik. „Kohe võeti proovid ja selgus, et mul on toidumürgitus. Nüüd anti mitmed erinevad ravimid peale ja alustan manustamisega. Kokkuvõttes läks EMOs ainult tunnike ja 100 eurot. Töö kiire ja korralik, pole ühtegi halba sõna,“ sõnas mees.