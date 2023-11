VAATA JÄRGI | Sinimustvalge lehvis esimest korda Junior Eurovisionil! Vaata, kuidas läks Arhannal punasel vaibal

„Ma olen nii põnevil, et saan esineda juunioritele mõeldud Eurovisionil. Ma olen põnevil, et minu riik on tegemas debüüti ja ma olen väga-väga õnnelik, et saan siin olla,“ teatas Arhanna sulaselges inglise keeles avatseremoonial antud intervjuus. Saatejuhid uurisid noorelt eestlannalt, et millist ülivõimet ta tahaks omada ning Arhanna teatas, et ta tahaks, et tal oleks oskus kuulda, mida teised inimesed tegelikult mõtlevad. „Siis ma saaksin teada, mida nad tegelikult minust arvavad,“ selgitas ta oma valikut.