Adele tunnistas üles: lauljatar läks salaja mehele!

Esimesed kuulujutud selle kohta, et 35-aastane Adele on abiellunud, hakkasid ringlema juba 2022. aastal. Viimasel ajal on lauljatar andnud kümneid kontserte Las Vegases, kus ta mitme esinemise ajal on viidanud Paulile kui oma abikaasale. Siiani polnud ta aga meediale ega fännidele selgesõnaliselt kinnitanud, et nad on ametlikult abiellunud, kuid nüüd tuli Adele uudisega avalikkuse ette.

Nimelt oli lauljatari väisanud hea sõbra Alan Carri, kes on tuntud briti koomik ja telesaatejuht, stand-up sõud Los Angeleses. Mees oli küsinud oma publiku käest, et kas keegi on hiljuti abiellunud. Adele oli tõstnud käe püsti ning hüüdnud „Mina!“.

Publikus olnud inimesed kirjeldasid, kuidas lauljatar oli komöödiasõul nautinud õhtut oma sõpradega ning mitmel korral sõbralikult töganud laval olnud Carri. Ta polevat hoolinud sellest, et temaga saalis viibinud inimesed on teadlikud sellest, et maailmakuulus staar on publiku seas. „Ta nautis õhtut täiega,“ sõnas allikas.

Adele ja Rich on olnud suhtes alates 2021. aasta algusest. Sama aasta suvel ilmusid nad esimest korda avalikkuse ette paarina. Lauljatar on varem abielus olnud - liit tema poja Angelo isa Simon Koneckiga lõppes 2019. aastal.