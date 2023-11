Revolutsioon! Miss Universumi osaleja keeldus bikiine kandmast, tuli lavale hoopis teises riietuses

Pakistani esindanud Erica Robin otsustas, et astub traditsioonidele vastu ning kandis bikiinivoorus hoopis burkiinit, mis on pontšo-laadne toode, mis on populaarne rannarõivas just islamimaades. Miss Universumi korraldajad kinnitasid, et tegemist oli esimese korraga võitluse ajaloos, kui osaleja oli sellise lahenduse kasuks otsustanud. 25-aastane Erica tegi ajalugu ka teisel põhjusel - nimelt on ta läbi aegade esimene Pakistani esindaja Miss Universumi konkursil. Vaatamata sellele jõudis Erica lausa esikahekümne sekka.