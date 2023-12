ÜLEVAADE | Marjen Võsujala puhkusekodu Hispaanias: Eestis saaks sama raha eest korteri Lasnamäe või Mustamäe paneelmajja

Marjen tunnistab, et otsus soetada kinnisvara välismaal tuli üllatusena ka talle endale. Ta oli varem mõelnud, et kui ostab teise kodu, siis Eestis, et oleks lihtne seda hallata. Kuid nüüd on ta juba paar kuud Hispaanias Alicante provintsis Torrevieja linnas, merest 300 meetri kaugusel asuva kahekorruselise, kahe magamistoa ja vannitoaga korteri omanik. Marjeni sõnul on sealse kinnisvara hinnatase võrreldes Eestiga soodsam: „Eestis saaks sama raha eest soetada korteri Lasnamäe või Mustamäe paneelmajja. Seetõttu tasub sealne bürokraatia end ikkagi ära.“