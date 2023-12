ÜLEVAADE | Ariadne ja Martti Halliku USA unistus täitus: vaata, milline näeb nende noortepärane Los Angelese kodu välja!

RUUMIKAS KÖÖK Liina Ariadne Pedanik ja Martti Hallik on mõelnud lapsesaamisele, kuid USA pole nende arvates selleks õige koht. Liina leiab, et sealne toit ja koolisüsteem pole kuigi head, ning Martti muretseb turvalisuse pärast. „Elu on siin kuidagi palju hapram,“ ütleb Martti.

FOTO: Martti Hallik | Delfi Meedia