Ines avameelselt emadusest: ma vähemalt kaks aastat ei saanud ikka üldse magada

Saatejuht Grete Lõbule tunnistas Ines (42), et tema loomingu avaldamine on viimastel aastatel käinud pigem lainetena - kord laseb ta välja uue laulu ning siis tuleb jälle paar aastat pausi. Nüüd on ta pildis aga aina tihedamalt. Lauljatar tunnistas, et Gustavi sünd sattus mõnes mõttes heale ajale, sest koroonaviiruse pandeemia tõttu ei leidnud kontserdid aset ning keegi poleks teda kuskile niikuinii esinema saanud kutsuda.

„Ma olin suhteliselt kindel, et paus tekib, vähemasti alguses, et näiteks esimesed kuus kuud. Mingit survet ma endale küll peale ei pannud, et ma pean esimesel võimalusel kohe tööd edasi tegema. Aga siis sattuski koroonaaeg, kui Gustav siia ilma tuli. Nii et tööd niikuinii ei olnud. Sain rahulikult kodus olla,“ meenutas ta.

„Gustav oli ka selline laps, kes tahtis väga palju tähelepanu,“ paljastas Ines ning lisas, et beebiiga ei möödunud sugugi rahulikult. „Meil oli tegemist ka allergiatega, mis oli murekoht. Meie Gustavil on siiani piimaallergia. Sellest tulenevalt oli ikka probleeme ka. Tegemist ikka oli, sest ta tõenäoliselt oli allergiate tõttu rahutu. Käed-jalad olid tööd täis,“ tunnistas ta ning lisas naerdes, et vähemalt kaks aastat ikkagi korralikult magada ei saanud

Milline on Ines ise lapsevanema rollis? „Ma arvasin, et ma tõenäoliselt pole selline kõige pikema meelega ja rahulikum ema, et ma olen ikka pigem sellise kärsitu moega, et tahan kiiresti saada tulemust. Eks ma pigem olen ka kärsitu, aga no oi, ma olen kindlasti õppinud sellist pikka meelt ja kannatlikust,“ naeris lauljatar ja tõdes, et lapsega tegelemine on kannatlikkuse meistriklass.