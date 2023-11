Võidusoonel Tiina kaob ekraanidelt? Kanal 2 paljastas, millise muudatuse läbib hittsaade „15 küsimust“

Kuigi võidusoonel Tiina on pugenud tuhandete vaatajate südametesse, on juba mõnda aega kurdetud telekanali Facebooki postituste all, et võistlus on kippunud igavaks, sest saatest saatesse võidab üks inimene. On spekuleeritud, et tegemist on „15 minuti“ tegijate vandenõuga või on hoopis Tiina pult, mille taga ta võidud on noppinud, parema tundlikkusega. Nüüd saavad aga kõik, kes on Tiina pidevatest võitudest väsinud või kahtlustavad mõnda kokkumängu, nautida ka teiste mälumängurite vastasseise.