ILU LOOJA Tiina ütleb, et moemaailmas pole lihtne tegutseda, sest konkurents on tihe. „25 aasta sisse on mahtunud kõike - väga keerulisi hetki ja väga ülevaid emotsioone. Mood on minu elustiil ja eneseväljendus, ilma milleta ma ei hinga,“ räägib ta.

FOTO: Erakogu