Elina Reinold sai tänaval üllatuse osaliseks: see oli päris tore!

Elina kinnitab, et vaatamata ikoonilisest rollist „Kättemaksukontoris“, on fännid teda nähes siiski enamjaolt rahulikud: „Mõni läheb mööda, laulab, mõni tuleb juurde, räägib, inimesed mööduvad, vaatavad rõõmsa näoga otsa või lapsed kihistavad omavahel naerda ja jutustada, aga Hollywood meil siin kindlasti ei ole.“

Elina Reinold pälvis möödunud EFTA galal telesarja parima naisnäitleja auhinna. „Ma olen väga rõõmus. See on ikkagi kümme aastat tööd. See tunnustus on suureks auks ja toeks,“ olid Elina esimesed emotsioonid Kroonikale pärast auhinna saamist.