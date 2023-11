FOTO | Kuidas see võimalik on? „Laseri“ võtetel leidis aset ennenägematu apsakas, mis ajas Kersti Kaljulaidi südamest naerma

President Kersti Kaljulaid paljastas Instagrami platvormil, et viibis esmaspäeval saate „Laser“ võtetel. Marii Karelliga kohtumiseks pani endine riigipea selga khakirohelise Iris Janvieri kleidi, kuid ta ei osanud arvatagi, et saatejuht saabub võtetele täpselt sama riietusega. Naised jäädvustasid lõbusa kokkusattumuse ka siirale fotole, kus Kaljulaid südamest naerab. „Oih, kleidivalik läks seekord nihu,“ kirjutas president oma Instagrami postituse juurde.

On teada, et Marii Karell on suur Iris Janvieri loomingu fänn. Külmemal ajal filmitud „Laseri“ saadetes saab pidevalt näha teda kandmas just selle brändi paksu sulejopet, mis on Iris Janvieri veebipoes müügil 420 euro eest.