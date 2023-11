24 LUGU | Kaksikelud, ihu ja hinge paljastused ning šokeerivad avaldused: need on Delfist läbi jooksnud suurimad kõmusündmused

Delfi nn kõmumeedia ajalugu sai õigupoolest alguse portaali algushetkest ehk 1999. aasta 23. novembrist. Kuigi ainult meelelahutusele ning seltskonnale keskendunud alamkanal Publik loodi 2000ndate lõpus, tuli Delfi ajakirjanikel enne seda ka kõmu-uudiseid kajastada. Muide, Delfis sisuliselt algusest peale töötanud inimesed teavad rääkida, et muu hulgas vorpis ja tõlkis tollal meelelahutusuudiseid ka praegune EKRE juhtkuju Martin Helme. Ta töötas siis Delfis ajakirjanikuna ja aeg oli selline, et aeg-ajalt sattus kätte ka mõni kõmulugu.

2018. aastast, kui Delfi omanikfirmaga Ekspress Meedia (nüüdne Delfi Meedia) liitus Eesti suurim ajakiri Kroonika, läks suurem osa meelelahutusmaailma kajastamise rõõmu Kroonika veebi- ja paberväljaande õlule. Aga mis siis on need 24 tähelepanuväärset nähtust või artiklit, mida Delfi viimase 24 aasta jooksul oma lugejatele on vahendanud?