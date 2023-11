Tegemist on sõidukites kasutatavaid telefonihoidikuid tootva firmaga Carmount. Ettevõte on asutatud Tallinnas ning Inforegistri andmetel teenis Carmount eelmises kvartalis 1 572 968 eurot kasumit. 2019. aastal asustatud võtte ainsaks juhatuse liikmeks on Ati Põldkivi.

Eestis loodud ettevõtte logo käib läbi „The Kardashiani“ hiljutisest osast, kus Kim ja Kourtney väisavad viimase abikaasa Travis Barkeri ansambli Blink-182 kontserti. Kourtney võtab välja oma telefoni, et filmida laval toimuvat ning antud stseenis on näha, et Kourtney telefoni tagaküljel on Carmounti logo. Arvatavasti on maailma üks kuulsamaid tõsielustaare otsustanud just Eesti firma telefonihoidjate kasutamise kasuks.