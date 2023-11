Ära maga maha! Till Lindemann pidutseb 2. detsembril Helitehases

Till Lindemanni kontsertide jätkupeod on tuntud üle maailma ning tuuriga kaasnevad üritused, mis on igalpool alati välja müüdud. Peale Tondiraba showd pidutsevad Helitehases Till Lindemann ja tema lähedased sõbrad. Till on tuntud, kui isik, kellele meeldib fännidega pilti teha ja autogramme jagada, seega võib nii mõnigi fänn oma kollektsiooni saada midagi hinnalist. Till Lindemanni kaaskonnale on klubis reserveeritud üks rõdudest.

Joe Letz on koos Rammsteiniga tuuritanud juba üle 15 aasta. Letzi tuntakse ka kui kultusbändi Combichrist endist liiget. Lisaks on ta trummi mänginud ansamblites Amen, Mortiis, Wednesday 13, Genitorturers, Hanzel und Gretyl ja paljud teised. Tegu on väga karismaatilise muusikuga, kelle set sisaldab nii industriaalset rocki kui ka technobiite.

Joe Letz oli aastaid tagasi koos Combichristiga soojendajaks Rammsteini tuuril. Mõni aeg hiljem sai Letz kõne Tillilt, et kas ta sooviks nendega ühineda, kui ametlik Rammsteini DJ. Letz andis kiirelt nõusoleku, tegi tema jaoks parimatest Rammsteini lugudest omad versioonid ja liitus nende tuurikaravaniga, kus ta on osaline kuni tänapäevani. Till Lindemanni sooloprojektis on Letz trummar ja bändi esindaja, samuti korraldab ta tänaseni Rammsteini ja Till Lindemanni showde jätkupidusid, kus aegajalt tehakse setti kahekesi koos Tilliga. Seda kõike võib oodata ka 2. detsembril Helitehases.

Piletid aasta kõige rajumale peole on müügil Piletilevi müügipunktides üles Eesti. NB! Klubi ei ole kummist, pileteid on piiratud kogus!