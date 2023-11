VIDEO | Ikka juhtub! Jennifer Lawrence’i vöö andis auhinnakõnet pidades otsad

„Näljamängude“ filmiseeriast tuntud näitlejanna Jennifer Lawrence võttis esmaspäeval osa New Yorgis toimunud Saks Fifth Avenue pidulikust pühadetseremooniast. Ta astus publiku ette, et pidada väike kõne enne seda, kui avas uhkelt Saks Fifth Avenue ja Christian Diori ühiselt valminud „Unistuste karuselli“ nime kandva 2023. aasta pühadeks mõeldud vaateakna.