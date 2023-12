FOTOD | Makaron madjarite maalt! Lauljatar Heleza pani oma koerale imevahva nime

Kui kohtun Helena ja Makaroniga Raekoja platsil jõuluturul, siis imestan, kuidas koerake meeletu tähelepanuga toime tuleb. Kui eesti keelt kõnelevate inimeste puhul võib oletada, et nende huvi on jagunenud Eesti Laulult tuntuks saanud lauljatari ja tema koera vahel, siis julgemad välisturistid, kellel pole Helena karjäärist õrna aimugi, tulevad otsejoones Makaroni katsuma ja tema kohta küsimusi küsima. Cavapood on viimastel aastatel saanud trendikoerteks ja nõudlus nende järele on meeletu. Ka Helena ütleb, et veel aasta tagasi ei märganud ta kuigi palju cavapoo’de pidajaid, kuid nüüd kohtab neid sageli.