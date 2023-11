Kuningliku perekonna jõulud läbivad drastilise muutuse: esimest korda on pühadele oodatud kuninganna Camilla perekond

Pärast kuninganna Elizabeth II surma eelmise aasta sügisel, on mitmed kuningliku perekonna traditsioonid püsinud samana. Aasta tagasi troonile tulnud kuningas Charles III on aga soovinud asju muuta ja nüüd paistab, et esimesed muutused on jõudnud ka sinivereliste jõulupühadeni.

Traditsiooniliselt väisavad kuningas Charles ja kuninganna Camilla jõuluhommikul Norfolki mõisa kirikus toimuvat jumalateenistust koos Walesi printsi Williami ja printsess Kate’iga. Samuti võtavad jumalateenistusest osa teised kuningliku perekonna liikmed.

Pärast seda ootab neid Sandringhami lossis pidulik jõululõuna, kuid sinna oodatud külaliste nimekirja on tabanud suured muutused. Esimest korda on jõulusöömaajale oodatud kuninganna Camilla perekond ehk tema lapsed ja lapselapsed. „Kuninganna on kutsunud oma lapsed ja lapselapsed selleks aastaks, mis erineb varasematest aastatest,“ avaldas üks kuninglik allikas ITV-le.

Camillal on kaks last ja viis lapselast. Seetõttu ootab einestamise korraldust ees muudatus, kuid liigselt lisatoole laua ümber lisada ei ole vaja - prints Harry ja tema abikaasa Meghan Markle kuninglikul jõululõunal ei osale. Kui varem on jõululõuna toimunud lossi söögitoas, siis sel aastal kolitakse see suuremasse balliruumi.

Kuninganna Camilla on regulaarselt võõrustanud oma lapse ja lapselapsi oma privaatresidentsis, mis asub Wiltshire’is. See komme on tal juba kaua olnud ehk enne seda, kui temast sai kuninglikku perekonna liige ja Charlesi abikaasa.