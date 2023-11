A$AP Rocky peab kohtu ette astuma: räpparit ähvardab kuni üheksa-aastane vangistus

Los Angelese kohtunik otsustas esmaspäeval, et A$AP Rocky vastu on kogunenud piisavalt tõendeid, et esitada räpparile süüdistus oma endise sõbra ja kaastöötaja Terell Ephroni pihta tulistamises. Intsident leidis aset 2021. aastal Hollywoodi hotelli juures ning Ephron pääses kergete vigastustega.