Henrik Normann elust pärast hea sõbra Madis Millingu lahkumist: aasta tagasi käis ta mul veel üsna tihti unenägudes külas

Publik on tõusnud toolidelt püsti ja aplodeerib Rae kultuurikeskuses ennastunustavalt. Henrik Normann (52) on lõpetanud just ühe oma etenduse „Kleit, mina ja Milling“ – see on Henriku maitsekas, heast naljast ja koomilistest seikadest tulvil austusavaldus oma ligi kahe aasta eest lahkunud lavapartnerile Madis Millingule, kes 24. novembril oleks saanud 53aastaseks. Lavastas etenduse Anti Reinthal.