VIDEO | Draakonite varsti ilmuvas muusikavideos astub üles ka Evelin Võigemast uue kallimaga

Draakonid julgustavad oma kuulajaid videoid saatma, sest kõik emotsioonid on väga oodatud. Kallistamisvideoid saab veel saata 26. novembrini ning värske singli „Hold Me Now“ esmaesitlus toimub 8. detsembril Eesti Laulu eelvoorus.

Ewert and The Two Dragons on R2 Aastahiti ja üheksa Eesti muusikaauhinnaga pärjatud kodumaine indie-rock ansambel. Nad on andnud oma karjääri jooksul sadu kontserte nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas, sh mainekatel festivalidel nagu Positivus, Provinssirock, Hultsfred, Pinkpop, Lowlands, Frequency, Haldern Pop, Pohoda, Colours of Ostrava, Rolling Stone Weekender jpt.