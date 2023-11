KUUM KLÕPS | Tuhat ja tuline! Kendall Jenner viskas reklaamkampaania jaoks rinnahoidja seljast

Modell Kendall Jenner on pärit Kardashian-Jennerite perekonnast ja juba mitu head aastat endale modellina nime teinud. 28-aastane noor naine on hinnatud mitmete mainekate moebrändide poolt ja on nüüd Calvin Kleini uue kampaania nägu.

Esmaspäeval avaldas ta endast mõned pildikesed, mis moebrändi reklaami tarbeks tehtud sai. Instagrami postitas ta kaks kuuma klõpsu. Kui esimesel poseeris ta mustas pesus diivanil aeledes, taustaks avar aken ja mõnusalt õdus kodune keskkond, siis teine pilt oli hoopis teist masti. Seal seisis Kendall vastu seina, jalas tumedad püksid ja seljas must pintsak, mille all ei olnud ei särki ega ka rinnahoidjat. Pintsak oli eest avatud ja paljastas Jenneri rinnad.

Leidus ka fänne, kes arvasid, et Kendalli postituse esimene foto on läbinud fototöötluse, kuna tema jalg ei näinud seal nende hinnangul loomulik välja. „Miks su parem jalg on keeratud nii ebaloomulikku asendisse?“ küsis üks fänn otsekoheselt postituse all. „Kuhu su jalg kinnitub?“ uuris teinegi. „Mis su jalaga toimub?“ uuris ka kolmas kommenteerija.