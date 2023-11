FOTO | Alla Pugatšova ilma meigi ja parukata: sotsiaalmeedia kihab primadonna naturaalsest välimusest

Primadonna ei anna viimasel ajal palju intervjuusid, kuid ta külastab meelsasti baare, restorane ja meelelahutusüritusi, nautides tihtilugu seda, et ta saab tänu parukatele ja muudele „abimeestele“ märkamatuks jääda. Väljaspool Venemaad on see veelgi lihtsam, sest välismaal ei tunta teda nii lihtsasti ära ning tema ja abikaasa Maxim Galkin võivad elada vabamat elustiili kui kodumaal.

Hiljuti püüti teda aga välismaal kinni hetkel, mil primadonnal ei olnud peas parukat ega tema nägu ei katnud ka korralik meigikiht. Tema silmi varjasid küll suured prillid, kuid nii lähedalt ja põhjalikult pole diiva nägu väga ammu nähtud. Sellest tekkis ka venekeelsetes sotsiaalvõrgustikes pikad diskussioonid, kus üks leer kritiseeris Pugatšova soengut, mis osade arvates näeb välja nagu põhupall, ja hambaid, mis pidavat olema ebanaturaalselt valged ja korras.

Kuid naise austajad kaitsevad teda eelkõige faktiga, et tegemist on 74-aastase naisega, kes ei peagi enam ideaalne välja nägema. „Hämmastav naine! Kui kõik näeksid tema vanuses sellised välja... millest me siin üldse räägime,“ kaitseb üks tema fänne, kirjutab RusDelfi.

Varem on Pugatšova tunnistanud, et tema juuksed hõrenesid juba aastakümnete eest ning ta on olnud suur juuksepikenduste fänn. Juba nooruses olid primadonnal paksud kohevad juuksed tänu erinevatele abisalkudele. Ta on varem pöördunud nii oma fännide kui ka vihkajate poole palvega, et nad temaga kohtudes tema viimaseid juuksekarvu kokku ei loeks.