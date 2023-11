Tõnis Sildaru avaldas detaile pulmapeost: tähistame suuremalt, kui on möödunud kümme head aastat abiellumisest

„Toidule ja ansamblile me rõhku ei pannud,“ sõnab Tõnis. „Soovisime selle hetke veeta kahekesi, pakkuda tähelepanu ainult üksteisele. Sõbrad ja tuttavad on küll palunud pulmapidu, kuid tähistame seda lähedastega suuremalt, kui on möödunud kümme head aastat abiellumisest.“