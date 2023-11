Bedwetters annab üle 14 aasta välja uue albumi

Ligi 20 aastat tagasi Pärnus täiesti juhuslikult kokku tulnud punt saavutas rahvusvahelise tuntuse, kui nende „Dramatic Letter To Conscience“ võitis New Sounds of Europe auhinna MTV EMA Munich 2007 galal. Sellele järgnes periood, kus esineti lavadel nii Eestis kui Euroopas. 2009. aastal andis Bedwetters välja debüütalbumi „Meet the Fucking Bedwetters“, kuid 2013. aastal otsustati pausile minna.

Bändi uuesti kokkutulemine sai alguse 2021. aastal, kui Bedwettersi solist ja ninamees Joosep Järvesaar hakkas koos kitarrist Mihkel Mõttusega uuesti lugusid kirjutama. Nende noorte isade peas mõlkusid tol hetkel mõtted peagi saabuvad tähesärast, finantsilisest vabadusest ja vastassugupoole imetlusest. „Pärast esimeste demode valmimist meelitasime nende samade tühjade lubaduste abil ka teised liikmed bändi tagasi“ kommenteeris Joosep bändi taasühinemise lugu.

Tänaseks on selge, et suured rahamäed ja kiired autod jäävad veel kaugeks unistuseks, kuid see on okei. Bändi liikmed on olukorraga leppinud ning sellest tulenevalt sai ka bändi teine album endale nime - „It is what it is“.

Bedwettersi „It is what it is“ kogumik on kirjeldatav kui kaasaegne musikaalne ühepajatoit, mille koostisosadeks on erinevad tempod ja stiilid. Kuulaja saab kogeda, kuidas kõlab EDM, pop, metal, techno, psytrance ja DNB-ga maitsestatud rock.

Album ilmub teisipäeval, 28. novembril.