Maineparandus on täies hoos? Meghan Markle anub Harryt kuningas Charlesiga ära leppima

Möödunud nädala telefonikõne valguses avaldati meedias, et väidetavalt olla Harryl ja Meghanil keeruline oma Hollywoodi sõpru ja suhteid hoida. Seetõttu nähakse telefonikõnes Meghani püüdlikust vanad kuninglikud suhted üles soojendada ja ta anub Harryt, et too olukorda siluks. Väljaanne Closer kirjutab lausa, et Harry ja Meghan on „meeleheitlikult oma mainet päästmas“.