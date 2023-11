Mida arvab Brad Pitt sellest, et tema lapsed ei salli teda? Staari lähedased paljastasid tema reaktsiooni

Nüüd on Daily Mail uurinud välja, et meedias ringlema läinud Paxi sotsiaalmeediapostitus on tegelikult juba kolm aastat vana, kuid poja ja isa vahelised suhted pole siiani paranenud. Ka Angelina ja Bradi adopteeritud tütar Zahara andis mõned nädalad tagasi aset leidnud korporatsiooni peol märku, et ta ei soovi, et tema perekonnanimi oleks Jolie-Pitt, vaid ta tahab kasutada ainult emaperekonnanime.