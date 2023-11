Staarisaatest tuntuks saanud Merili Käsper oleks peaaegu pakkumise nublult maha maganud: ma kolmandat korda ei lasknud küsida endalt

M els ehk Merili Käsper mäletab selgelt, kuidas Austraalias elades nublu lugu „mina ka“ kuulas. Just Austraalias olles kirjutas Käsper oma Eesti Laulu võistlusloo „So Good (At What You Do)“. „Eks ikka olen mõelnud, et päris lahe oleks koos midagi teha,“ rääkis Käsper.

„Aga muusikamaailmas on päris palju neid mainimisi omavahel. Ikka eeldad, et inimene unustab ära ja ütleb seda rohkem suusoojaks,“ mõtles Käsper toona.

„Õnneks olen saanud „kasteheinale“ bäkki laulda. Seda on cool (lahe-toim) kuulata kui raadiost tuleb,“ ütles Käsper, et ühel koosviibimisel stuudios said nad nubluga ametlikult tuttavaks.

„Ta mainis, et me võiksime koos kirjutada midagi. Ma läksin siis stuudiosse „ära ärata“ bäkki laulma ja siis ta mainis uuesti, et „so good“ talle väga meeldis ja võiksime m elsile midagi koos kirjutada. Ega ma kolmandat korda ei lasknud küsida endalt,“ ütles Käsper.