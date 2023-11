Kuulus Ukraina laulja tunnistas üles, miks ta tegelikult rindele ei läinud: selleks on vaja mune

2018. aastal oma kodumaad Eurovisionil esindanud 26-aastane Melovin tunnistas, et vabatahtlikuks minemiseks puudus tal julgus. „Ma saan sellest ise aru. Vabatahtlikuks töötamiseks peavad teil olema munad, aga minul pole neid. Seetõttu olen valmis aitama kõiki teisi,“ ütles artist, kelle kodanikunimeks on Konstantin Botšarov, intervjuus.

Võiks arvata, et mees tunneb nüüd end halvasti, kuid ta tunnistas, et ta ei leia, et peaks end süüdi tundma.

Melovin ütleb, et kui talle väljastatakse kohtukutse, läheb ta rindele. Tal on võimalus riigist lahkuda, kuid ta ei tee seda. „Ma ei taha riigist lahkuda ja siis olla heidik – ei, seda ma ei taha. Mul on võimalus seda teha, kuid küsimus on: „Miks?“ Ma ei varja end kuskil, leiate internetist üles, kus ma elan. Mida peaksin kartma? Ma elan endiselt siin riigis,“ mõtiskles ta usutluses.