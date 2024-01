Eurovisionil Kiievis: Koit Toome ja Laura Põldvere esitasid „Veronat“ muu hulgas Ukrainast põgenenud Viktor Janukovõtši palees

Eesti Laulu finaalis kogus „Verona“ Eurovisionile sõiduks 55 protsenti häältest. Kuigi Eestis hitiks tõusnud laul Eurovisioni finaali ei murdnud, kõlas see raadiojaamades üle ilma ja inspireeris erinevaid artiste sellest isegi kavereid looma. Eurovisionile järgnenud aastal andis „Verona“ näiteks kaverina välja Suurbritannia plaadifirma Energise Records – laul kõlas Peter Wilsoni ja Sean Smithi esituses duubelalbumil „The Passion And The Flame“. Eestis kaverdasid „Veronat“ Valter Soosalu ja Pirjo Jonas – laulu esitati vanamuusika võtmes loodud instrumentaaltaustal nii, nagu see oleks võinud kõlada näiteks Shakespeare’i aegses „Romeo ja Julia“ toimumispaigas Veronas Itaalias.