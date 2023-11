Kanye West ja Bianca Censori panevad juba oma abielu pausile? Suhe on räppari abikaasale raskelt mõjunud

Hiljuti jõudis avalikkuse ette infokild, et räppar Kanye West (46) ja tema kallim Bianca Censori (28) olid sõudnud ligi aasta tagasi abieluranda. Nüüd aga levivad kõlakad, et suurt tähelepanu pälvinud suhe on hakanud abikaasadele raskelt mõjuma ning nad on otsustanud oma suhte pausile panna.