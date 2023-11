KROONIKA PODCAST | Meelis Lao meenutab: oli aeg, kuid pidin päästma röövitud naise ja tema lapse

„Üritan oma elu kirjeldada läbi huumoriprisma. Fakt on see, et siia me ilma tuleme ja siit me ära läheme,“ räägib Lao raamatu kirjutamisest. Meelis Lao memuaarid on tulnud üllatusena ka tema kahele pojale, kes on seda lugedes küsinud, kas sellised seigad on tõepoolest aset leidnud? Kuidas täna Meelis Lao kaks poega tema kirevasse ellu suhtuvad? Millised on kõige kriitilisemad sündmused, mida Laod kutsuti omal ajal lahendama? Kuidas õnnestus Laol päästa kurikaelte poolt röövitud naine ja laps? Mida arvab Lao tänasest valitsusest ja kes oleks tema meelest meie unistuste valitsuses? Nendele ja paljudele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.